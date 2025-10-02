Росія атакувала українську енергетику: у Кабміні розповіли, де ситуація найскладніша
- Внаслідок атак російських безпілотників без електропостачання залишилися частина споживачів, найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.
- Енергетики докладають зусиль для відновлення постачання, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи; в окремих регіонах діють тимчасові обмеження споживання електроенергії.
Внаслідок атак російських ударних безпілотників частина споживачів в Україні залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.
Пріоритетним залишається заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Де найгірша ситуація після російських ударів по енергетиці?
У відомстві зазначили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб максимально швидко відновити постачання. У пріоритеті – живлення критичних об’єктів інфраструктури та комунально-побутових споживачів.
Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання,
– зазначили у Міненерго.
Паралельно тривають ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергетичної системи. Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють тимчасові обмеження споживання електроенергії.
"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури", – додали у міністерстві.
Яка ситуація з електропостачанням на Чернігівщині та Сумщині?
У Чернігівській області запровадили графіки відключень світла після масового обстрілу, який уразив енергетичні об'єкти. Без світла залишилися 307 тисяч абонентів.
Лікарні та об'єкти ЖКГ переходять на генератори, додаткові автобуси запускаються в Чернігові, а поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах без електрики.
На Сумщині без світла залишилися Шосткинський район та частина Конотопського району.
Укрзалізниця поінформувала про пошкодження та знеструмлення частини залізничної інфраструктури в регіоні.