В медиа распространили информацию о фактах массового перевода специалистов из подразделений ПВО в пехоту. Впрочем, в Генеральном штабе ВСУ опровергли слухи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалева для РБК-Украина.

Какое заявление сделали в Генштабе?

По словам Ковалева, для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащих подразделений ПВО ВСУ, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.

Представитель заверил, что все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению.

Что известно о последних новостях Генштаба ВСУ?