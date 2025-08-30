В Генштабе опровергли массовый перевод военных из ПВО в пехоту
- Генштаб ВСУ опроверг слухи о массовом переводе военных из ПВО в пехоту, заявив, что переназначение касается только тех, чьи специальности не являются критически важными.
- Специалисты противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту неба, остаются на своих должностях.
В медиа распространили информацию о фактах массового перевода специалистов из подразделений ПВО в пехоту. Впрочем, в Генеральном штабе ВСУ опровергли слухи.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалева для РБК-Украина.
Какое заявление сделали в Генштабе?
По словам Ковалева, для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащих подразделений ПВО ВСУ, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.
В то же время это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.
Представитель заверил, что все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению.
Что известно о последних новостях Генштаба ВСУ?
Защитники рассказали, что за сутки 29 августа Россия потеряла 850 военнослужащих. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 1 081 330 бойцов.
В течение суток 29 августа на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Наибольшее количество атак на поле боя зафиксировали на Покровском направлении – этот участок фронта до сих пор остается самым горячим.