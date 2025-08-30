Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалева для РБК-Украина.
Смотрите также Поражен еще один важный объект, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами
Какое заявление сделали в Генштабе?
По словам Ковалева, для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащих подразделений ПВО ВСУ, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.
В то же время это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.
Представитель заверил, что все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению.