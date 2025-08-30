Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальова для РБК-Україна.

Яку заяву зробили в Генштабі?

За словами Ковальова, для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів ППО ЗСУ, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Водночас це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують захист українського неба.

Речник запевнив, що всі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням.