Крім того, росіяни були активними на Торецькому та Лиманському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Що відбулося на фронті за 29 серпня?
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 2 штурмові дії, одне боєзіткнення триває.
- На Південно-Слобожанському напрямку відбили 4 атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.
- На Куп’янському напрямку противник 4 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.
- На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Ще 11 боєзіткнень триває дотепер.
- На Сіверському напрямку наші воїни зупинили 3 атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває.
- На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 2 ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.
- На Торецькому напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.
- На Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.
Згідно з попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно. Знищили артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.
- На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.
- На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.
- На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.
- На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 1 атаку загарбників.
Яка ситуація на фронті: останні новини
За словами президента, Покровський напрямок є найгарячішим. Спостерігається концентрація ворожих сил до 100 тисяч, вони готують наступальні дії. Крім того, Сили оборони сьогодні проводять активні дії на Харківщині та Донеччині.
Водночас росіяни використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області. Вони діють невеликими групами по 5 солдатів, які проникають за українські лінії, чекають та накопичуються, а потім атакують в різних напрямках.