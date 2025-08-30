Кроме того, россияне были активными на Торецком и Лиманском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Что произошло на фронте за 29 августа?

  • На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается.
  • На Южно-Слобожанском направлении отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.
  • На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.
  • На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор.
  • На Северском направлении наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.
  • На Краматорском направлении Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.
  • На Торецком направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка.
  • На Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

Согласно предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника.

  • На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
  • На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
  • На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.
  • На Приднепровском направлении украинские воины отбили 1 атаку захватчиков.

Какая ситуация на фронте: последние новости

  • По словам президента, Покровское направление является самым горячим. Наблюдается концентрация вражеских сил до 100 тысяч, они готовят наступательные действия. Кроме того, Силы обороны сегодня проводят активные действия на Харьковщине и Донетчине.

  • В то же время россияне используют тактику инфильтрации в Днепропетровской области. Они действуют небольшими группами по 5 солдат, которые проникают за украинские линии, ждут и накапливаются, а затем атакуют в разных направлениях.