Кроме того, россияне были активными на Торецком и Лиманском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Смотрите также Брифинг Зеленского, гарантии безопасности для Украины: хронология 1283 дня войны

Что произошло на фронте за 29 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается.

і украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается. На Южно-Слобожанском направлении отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.

противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска. На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор.

враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор. На Северском направлении наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.

наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается. На Краматорском направлении Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.

Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино. На Торецком направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка.

противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка. На Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

Согласно предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

наступательных действий оккупантов не зафиксировано. На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.

произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска. На Приднепровском направлении украинские воины отбили 1 атаку захватчиков.

Какая ситуация на фронте: последние новости