Кроме того, россияне были активными на Торецком и Лиманском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Что произошло на фронте за 29 августа?
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается.
- На Южно-Слобожанском направлении отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.
- На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор.
- На Северском направлении наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.
- На Краматорском направлении Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.
- На Торецком направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка.
- На Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. В настоящее время бои идут в четырех локациях.
Согласно предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника.
- На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
- На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.
- На Приднепровском направлении украинские воины отбили 1 атаку захватчиков.
Какая ситуация на фронте: последние новости
По словам президента, Покровское направление является самым горячим. Наблюдается концентрация вражеских сил до 100 тысяч, они готовят наступательные действия. Кроме того, Силы обороны сегодня проводят активные действия на Харьковщине и Донетчине.
В то же время россияне используют тактику инфильтрации в Днепропетровской области. Они действуют небольшими группами по 5 солдат, которые проникают за украинские линии, ждут и накапливаются, а затем атакуют в разных направлениях.