В начале августа россиянам удалось пройти через украинскую оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какую тактику россияне используют в Днепропетровской области?
Россия используют похожую тактику просачивания в Днепропетровской области, которую использовали вблизи Доброполья в начале августа.
Российские войска действуют небольшими группами по 5 солдат, которые проникают за украинские линии, ждут и накапливаются, а затем одновременно атакуют на разных направлениях.
Такую же тактику россияне пробуют на Запорожье и в Новогеоргиевке.
Какова ситуация на фронте по оценкам ISW?
- Российские войска, по данным ISW, проникли на украинские оборонительные позиции в приграничных населенных пунктах Днепропетровской области, но не закрепились.
- Активные бои продолжаются под Покровском и Новопавловкой, но линия фронта остается относительно стабильной.
- Россияне достигли ограниченного успеха в районе Лимана, но украинские войска провели контратаки у Белой Горы, Щербиновки и Катериновки.