В начале августа россиянам удалось пройти через украинскую оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какую тактику россияне используют в Днепропетровской области?

Россия используют похожую тактику просачивания в Днепропетровской области, которую использовали вблизи Доброполья в начале августа.

Российские войска действуют небольшими группами по 5 солдат, которые проникают за украинские линии, ждут и накапливаются, а затем одновременно атакуют на разных направлениях.

Такую же тактику россияне пробуют на Запорожье и в Новогеоргиевке.

Какова ситуация на фронте по оценкам ISW?