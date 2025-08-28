Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ ситуации на фронте от Института изучения войны (ISW).
Смотрите также На фронте более 170 атак, враг не прекращает давление на Лиманском направлении: карта фронта 27 августа
Какова ситуация на фронте от аналитиков ISW?
Российские войска недавно проникли на украинские оборонительные позиции в двух приграничных населенных пунктах Днепропетровской области, но не закрепились. По данным ISW, Москва применяет тактику инфильтрации, подобную той, что использовалась в Донецкой области в начале августа.
Какова ситуация возле Днепропетровщины / Карта ISW
На Купянском направлении враг продолжил штурмовые действия, но подтвержденного прогресса нет. Отдельные источники утверждают продвижение россиян на север от Благодатовки и Строевки.
Ситуация на фронте 27 августа / Карта ISW
- В районе Лимана россияне достигли ограниченного успеха в направлении Боровой. В ответ украинские войска атаковали возле Новомихайловки.
- На Северском направлении и вблизи Часов Яра враг также атаковал, но продвинуться не смог. Неподтвержденные источники заявляют о попытках движения на юго-запад от Майского.
- ISW утверждает, что российские войска имели локальные успехи под Торецком и в южной Темировке вблизи Гуляй Поля на Запорожье. При этом украинские силы провели контратаки у Белой Горы, Щербиновки и Катериновки.
- Активные бои также продолжаются под Покровском и Новопавловкой, где обе стороны несут потери, но линия фронта остается относительно стабильной.
Последние новости с фронта
- По данным Генштаба ВСУ, 27 августа на линии фронта произошло 139 боевых столкновений. В то же время российская армия осуществила 5 177 обстрелов.
- Самые интенсивные атаки украинские силы отражали на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
- На последнем оккупанты сумели продвинуться в районе Серебрянского лесничества.