Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ситуації на фронті від Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також На фронті понад 170 атак, ворог не припиняє тиск на Лиманському напрямку: карта фронту 27 серпня

Яка ситуація на фронті від аналітиків ISW?

Російські війська нещодавно проникли на українські оборонні позиції у двох прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не закріпилися. За даними ISW, Москва застосовує тактику інфільтрації, подібну до тієї, що використовувалася на Донеччині на початку серпня.

Яка ситуація біля Дніпропетровщини / Карта ISW

На Куп'янському напрямку ворог продовжив штурмові дії, але підтвердженого прогресу немає. Окремі джерела стверджують росіян просування на північ від Благодатівки та Строївки.

Ситуація на фронті 27 серпня / Карта ISW

В районі Лимана росіяни досягли обмеженого успіху в напрямку Борової. У відповідь українські війська атакували біля Новомихайлівки.

росіяни досягли обмеженого успіху в напрямку Борової. У відповідь українські війська атакували біля Новомихайлівки. На Сіверському напрямку та поблизу Часів Яру ворог також атакував, але просунутися не зміг. Непідтверджені джерела заявляють про спроби руху на південний захід від Майського.

та поблизу Часів Яру ворог також атакував, але просунутися не зміг. Непідтверджені джерела заявляють про спроби руху на південний захід від Майського. ISW стверджує, що російські війська мали локальні успіхи під Торецьком та в південній Темирівці поблизу Гуляй Поля на Запоріжжі . При цьому українські сили провели контратаки біля Білої Гори, Щербинівки та Катеринівки.

. При цьому українські сили провели контратаки біля Білої Гори, Щербинівки та Катеринівки. Активні бої також тривають під Покровськом і Новопавлівкою, де обидві сторони зазнають втрат, але лінія фронту лишається відносно стабільною.

Останні новини з фронту