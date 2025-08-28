Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ситуації на фронті від Інституту вивчення війни (ISW).
Дивіться також На фронті понад 170 атак, ворог не припиняє тиск на Лиманському напрямку: карта фронту 27 серпня
Яка ситуація на фронті від аналітиків ISW?
Російські війська нещодавно проникли на українські оборонні позиції у двох прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не закріпилися. За даними ISW, Москва застосовує тактику інфільтрації, подібну до тієї, що використовувалася на Донеччині на початку серпня.
Яка ситуація біля Дніпропетровщини / Карта ISW
На Куп'янському напрямку ворог продовжив штурмові дії, але підтвердженого прогресу немає. Окремі джерела стверджують росіян просування на північ від Благодатівки та Строївки.
Ситуація на фронті 27 серпня / Карта ISW
- В районі Лимана росіяни досягли обмеженого успіху в напрямку Борової. У відповідь українські війська атакували біля Новомихайлівки.
- На Сіверському напрямку та поблизу Часів Яру ворог також атакував, але просунутися не зміг. Непідтверджені джерела заявляють про спроби руху на південний захід від Майського.
- ISW стверджує, що російські війська мали локальні успіхи під Торецьком та в південній Темирівці поблизу Гуляй Поля на Запоріжжі. При цьому українські сили провели контратаки біля Білої Гори, Щербинівки та Катеринівки.
- Активні бої також тривають під Покровськом і Новопавлівкою, де обидві сторони зазнають втрат, але лінія фронту лишається відносно стабільною.
Останні новини з фронту
- За даними Генштабу ЗСУ, 27 серпня на лінії фронту відбулося 139 бойових зіткнень. Водночас російська армія здійснила 5 177 обстрілів.
- Найінтенсивніші атаки українські сили відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
- На останньому окупанти зуміли просунутися в районі Серебрянського лісництва.