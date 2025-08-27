Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова кореспонденту Укрінформу.

Що відомо про просування росіян на фронті?

Віктор Трегубов розповів, що наразі на Лиманському напрямку велика кількість бойових зіткнень. Стало відомо, що окупанти посунули позиції захисників України.

На Лиманському дуже велика кількість боєзіткнень, вони там трішечки посунули наших у Серебрянському лісництві, але треба розуміти, що там в лісництві лісу не залишилося, а населених пунктів там і не було особливо,

– пояснив речник ОСУВ "Дніпро".

Яка наразі ситуація на полі бою?