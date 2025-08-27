Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова корреспонденту Укринформа.

Смотрите также ВСУ освободили Новомихайловку, в Купянске – ожесточенные бои: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о продвижении россиян на фронте?

Виктор Трегубов рассказал, что сейчас на Лиманском направлении большое количество боевых столкновений. Стало известно, что оккупанты подвинули позиции защитников Украины.

На Лиманском очень большое количество боестолкновений, они там немного подвинули наших в Серебрянском лесничестве, но надо понимать, что там в лесничестве леса не осталось, а населенных пунктов там и не было особенно,

– пояснил представитель ОСУВ "Днепр".

Какова сейчас ситуация на поле боя?