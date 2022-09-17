Массовое захоронение в Изюме: Maxar показал жуткие снимки со спутника

Вооруженные Силы Украины недавно выгнали российские войска из Изюма Харьковской области. Возле города нашли братские могилы, свидетельствующие о зверствах оккупантов.

15 сентября украинские власти сообщили, что возле деоккупированного Изюма есть участок, на котором более сотни безымянных могил. Территория погребения достаточно велика, об этом свидетельствуют снимки со спутника.

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У Maxar показали фотографии массовых захоронений возле Изюма

В своем твиттере американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала фотографии земной поверхности, на которых виден лес, где захватчики устроили кладбище.

В течение 6 месяцев россияне пытали до смерти украинцев и бросали их тела в братские могилы вблизи города Изюм.

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Страшнее Бучи

Сейчас известно, что возле Изюма насчитали 440 могил. В полиции Харьковщины заявили, что все тела эксгумируют и отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие должно установить причины смерти всех людей, чтобы затем привлечь оккупантов к ответственности.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1570878489150226432?s=20&t=Xy76ZoDOzvW7vyS_rGo22w

Мировое сообщество также отреагировало на зверства россиян. В своем твиттере президент Франции Эммануэль Макрон написал, что осуждает самым решительным образом преступления, совершенные в Изюме во время российской оккупации.

Кроме того, Организация Объединенных Наций заявила, что отправит миссию на Харьковщину.

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