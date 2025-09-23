Еще одна война, которую ведет Россия, –это информационная. Сейчас страна-агрессорка начала новую волну пропагандистской войны против Финляндии.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобии и назвал "бывшей союзницей нацистов". Как отметил в эфире 24 Канала соучредитель брюссельского центра "Freedom Hub" Роланд Фройденштайн, причин для такой риторики есть несколько.

Кремль усилил агрессивную риторику против Финляндии

Первая и вполне очевидная причина заключается в том, что Россия хочет продемонстрировать НАТО, что ее стратегические цели выходят далеко за пределы Украины. Подтверждением этого является залет российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран Альянса.

Вторая причина в том, что Финляндия имеет самую большую сухопутную границу с Россией. Это делает ее особенно уязвимой и удобной целью для атаки со стороны российских пропагандистов.

Третья причина является самой важной. В последнее время президент Финляндии Александр Стубб проявил себя как эффективный игрок в формировании нарратива, который транслирует по Путину американский лидер Дональд Трамп.

"Думаю, Путин это понял и его это задело. Поэтому он испытывает особую неприязнь к Финляндии и подвергает ее различным нападениям пропагандистов", – отметил Роланд Фройденштайн

Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией