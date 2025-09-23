Путин кое-что понял, – эксперт назвал 3 причины, почему Россия усилила угрозы Финляндии
- Россия усилила агрессивную риторику против Финляндии, ведь эта страна имеет самую большую границу с россиянами.
- Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией, возводя барьер на границе и поддерживая миссию НАТО "Восточный страж".
Еще одна война, которую ведет Россия, –это информационная. Сейчас страна-агрессорка начала новую волну пропагандистской войны против Финляндии.
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобии и назвал "бывшей союзницей нацистов". Как отметил в эфире 24 Канала соучредитель брюссельского центра "Freedom Hub" Роланд Фройденштайн, причин для такой риторики есть несколько.
Читайте также Стубб заявил, что Европа должна быть готова воевать с Россией: почему это важно для Украины
Кремль усилил агрессивную риторику против Финляндии
Первая и вполне очевидная причина заключается в том, что Россия хочет продемонстрировать НАТО, что ее стратегические цели выходят далеко за пределы Украины. Подтверждением этого является залет российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран Альянса.
Вторая причина в том, что Финляндия имеет самую большую сухопутную границу с Россией. Это делает ее особенно уязвимой и удобной целью для атаки со стороны российских пропагандистов.
Третья причина является самой важной. В последнее время президент Финляндии Александр Стубб проявил себя как эффективный игрок в формировании нарратива, который транслирует по Путину американский лидер Дональд Трамп.
"Думаю, Путин это понял и его это задело. Поэтому он испытывает особую неприязнь к Финляндии и подвергает ее различным нападениям пропагандистов", – отметил Роланд Фройденштайн
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
- Страна продолжает возводить барьер на границе с Россией. Его могут использовать для "стены дронов", то есть работать как противодроновая система. Длина барьера должна достигать 200 километров, он будет высотой 3,5 метра с колючей проволокой сверху.
- Александр Стубб поддержал миссию НАТО "Восточный страж", которая стала ответом на российские дроны в Польше. Стубб рассказал, что миссия начнется в Польше и Румынии. Он добавил, что Европа может многому научиться от Украины в вопросе защиты от дронов.
- Аналитики Института изучения войны заметили, что угрозы Медведева Финляндии не является чем-то новым. Это продолжение тактики запугивания НАТО. Уже сейчас нарративы Кремля напоминают заявления россиян накануне полномасштабного вторжения в Украину.