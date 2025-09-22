Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что эта позиция демонстрирует осознание масштабности российской угрозы. Он подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии уже сейчас, а не только после завершения войны.

Что означает заявление Стубба?

Финский президент объяснил, что гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и предусматривать готовность стран Запада к конкретным шагам. По его мнению, только так они могут стать сдерживающим фактором для Москвы.

Такие гарантии фактически будут означать готовность стран-подписантов вступить в конфликт с Россией в случае ее новой агрессии против Украины,

– заявил Александр Стубб в интервью The Guardian.

Артем Бронжуков отметил, что такая позиция является стратегической и свидетельствует об осознании реальных масштабов угрозы со стороны России. Он пояснил, что Москва стремится вернуть свое влияние в Восточной и Северо-Восточной Европе, утраченной после распада СССР.

Российские провокации в Европе

Москва все активнее проверяет реакцию НАТО на свои действия. Недавно "Шахед" залетел в Польшу, а российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. Реакция ограничилась лишь заявлениями об обеспокоенности без конкретных шагов.

Это явная провокация и прощупывание реакции со стороны НАТО,

– отметил Артем Бронжуков.

Он отметил, что подобные действия не ограничиваются Украиной, а имеют значительно более широкий контекст. По его словам, Кремль стремится ослабить Запад и восстановить свое влияние в регионе.

Стубб реально понимает, что российские амбиции выходят значительно шире, чем захватить украинское село или уничтожить город. Россияне окрылены слабой позицией Запада, инфантильным поведением Трампа и поддержкой со стороны "оси зла",

– подчеркнул Бронжуков.

Он добавил, что без решительного ответа эти провокации могут стать сигналом для новой эскалации уже на территории самой Европы.

Почему Европе нужно единство?

Артем Бронжуков отметил, что Москва пытается расколоть ЕС, посылая различные месседжи отдельным государствам. Это дает Кремлю возможность ослабить готовность Европы действовать совместно.

Сейчас для Европы важно найти монолитность и сформировать единую позицию,

– сказал Бронжуков.

Он пояснил, что наибольший эффект может дать коалиция стран, которые непосредственно находятся в зоне риска: Польша, Балтия и Финляндия.

Нам нужны гарантии не на послевоенный период, а уже сейчас, чтобы противостоять агрессии. Если и в дальнейшем будут звучать только пафосные заявления Макрона без результата, то война станет для европейцев частью их ежедневной рутины. Сомнений в том, что Россия готовит новую эскалацию, уже не возникает,

– заметил он.

Бронжуков подчеркнул, что только политическая воля и конкретные действия могут сдержать Москву от дальнейшей агрессии, тогда как слабые заявления только подталкивают Кремль к следующим шагам.

Почему такие заявления важны для Украины?

Артем Бронжуков признал, что идея готовности Европы к войне с Россией может звучать нереально. В то же время он отметил, что именно подобные заявления способны менять политическую повестку дня и открывать путь к решениям, которые еще недавно казались невозможными.

Вспомните первые дни полномасштабного вторжения. Шольц отправлял Украине 6 тысяч шлемов, и тогда говорили, что невозможно получить танки или самолеты. Но опыт показывает: Россия только увеличивает аппетиты, когда чувствует слабость. Когда этого наглого пса начинают бить по носу, он останавливается,

– объяснил Бронжуков.

Он подчеркнул, что продвижение идеи реальных гарантий безопасности может стать действенным шагом. По его мнению, Европа должна перейти от заявлений к конкретным действиям, формируя коалиции государств в зоне риска, чтобы сдержать агрессию Москвы.

