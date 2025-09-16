Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Sky News.
Получит ли Украина гарантии безопасности?
Владимир Зеленский объяснил, что Украина имеет понимание относительно количества стран, которые согласились предоставить гарантии безопасности – на земле, на море и в небе. По словам президента, сейчас соответствующие силы уже выписаны в документе.
Мы видим это количество, мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог, споры партнерское,
– отметил он.
Глава государства подчеркнул, что сейчас чрезвычайно важно поддержать украинскую армию так, как этого просит Украина.
Я над этим бьюсь, скажу вам откровенно,
– добавил Зеленский.
По словам президента Украины, вторым пунктом является присутствие. Этот аспект страны проговаривают в деталях и о многом уже удалось договориться.
Владимир Зеленский отметил, что по вкладу США в вопрос безопасности гарантий еще необходимо работать. Он добавил, что с ЕС уже достигнуты договоренности о части экономических гарантий, однако нужна конкретика, ведь бывают случаи торможения – к примеру, позиция Венгрии.
Гарантии безопасности: последние новости
В интервью Зеленский также заявил, что ожидает предметного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно будущих гарантий безопасности. Такая дискуссия, по его словам, может состояться во время европейского визита Трампа на этой неделе.
Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что гарантии безопасности, которые партнеры готовы предоставить по состоянию на сейчас, могут не помочь в случае повторного вторжения. По его словам, нет желающих воевать с Россией.
По данным СМИ, Украина и США обсуждают соглашение, в соответствии с которым наша страна сможет получить оружие на 100 миллиардов долларов в обмен на свои военные технологии.