Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Sky News.

Получит ли Украина гарантии безопасности?

Владимир Зеленский объяснил, что Украина имеет понимание относительно количества стран, которые согласились предоставить гарантии безопасности – на земле, на море и в небе. По словам президента, сейчас соответствующие силы уже выписаны в документе.

Мы видим это количество, мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог, споры партнерское,

– отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас чрезвычайно важно поддержать украинскую армию так, как этого просит Украина.

Я над этим бьюсь, скажу вам откровенно,

– добавил Зеленский.

По словам президента Украины, вторым пунктом является присутствие. Этот аспект страны проговаривают в деталях и о многом уже удалось договориться.

Владимир Зеленский отметил, что по вкладу США в вопрос безопасности гарантий еще необходимо работать. Он добавил, что с ЕС уже достигнуты договоренности о части экономических гарантий, однако нужна конкретика, ведь бывают случаи торможения – к примеру, позиция Венгрии.

