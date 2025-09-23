Путін дещо зрозумів, – експерт назвав 3 причини, чому Росія посилила погрози Фінляндії
- Росія посилила агресивну риторику проти Фінляндії, адже ця країна має найбільший кордон з росіянами.
- Фінляндія готується до можливого протистояння з Росією, зводячи бар'єр на кордоні та підтримуючи місію НАТО "Східний вартовий".
Ще одна війна, яку веде Росія, – це інформаційна. Зараз країна-агресорка почала нову хвилю пропагандистської війни проти Фінляндії.
Заступник голову російского Радбезу Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у русофобії та назвав "колишньою союзницею нацистів". Як зауважив в ефірі 24 Каналу співзасновник брюссельського центру "Freedom Hub" Роланд Фройденштайн, причин для такої риторики є декілька.
Читайте також Стубб заявив, що Європа має бути готова воювати з Росією: чому це важливо для України
Кремль посилив агресивну риторику проти Фінляндії
Перша та цілком очевидна причина полягає в тому, що Росія хоче продемонструвати НАТО, що її стратегічні цілі виходять далеко за межі України. Підтвердженням цього є заліт російських дронів і літаків у повітряний простір країн Альянсу.
Друга причина в тому, що Фінляндія має найбільший сухопутний кордон з Росією. Це робить її особливо вразливою та зручною ціллю для атаки з боку російських пропагандистів.
Третя причина є найважливішою. Останнім часом президент Фінляндії Александр Стубб проявив себе як ефективний гравець у формуванні наративу, який транслює щодо Путіна американський лідер Дональд Трамп.
"Думаю, Путін це зрозумів і його це зачепило. Тому він відчуває особливу неприязнь до Фінляндії та піддає її різним нападам пропагандистів", – наголосив Роланд Фройденштайн
Фінляндія готується до можливого протистояння з Росією
- Країна продовжує зводити бар'єр на кордоні з Росією. Його можуть використати для "стіни дронів", тобто працювати як протидронова система. Довжина бар'єру має сягати 200 кілометрів, він буде заввишки 3,5 метри з колючим дротом зверху.
- Александр Стубб підтримав місію НАТО "Східний вартовий", яка стала відповіддю на російські дрони у Польщі. Стубб розповів, що місія розпочнеться у Польщі та Румунії. Він додав, що Європа може багато чого навчитися від України у питанні захисту від дронів.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що погрози Медведєва Фінляндії не є чимось новим. Це продовження тактики залякування НАТО. Уже зараз наративи Кремля нагадують заяви росіян напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.