Заступник голову російского Радбезу Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у русофобії та назвав "колишньою союзницею нацистів". Як зауважив в ефірі 24 Каналу співзасновник брюссельського центру "Freedom Hub" Роланд Фройденштайн, причин для такої риторики є декілька.

Кремль посилив агресивну риторику проти Фінляндії

Перша та цілком очевидна причина полягає в тому, що Росія хоче продемонструвати НАТО, що її стратегічні цілі виходять далеко за межі України. Підтвердженням цього є заліт російських дронів і літаків у повітряний простір країн Альянсу.

Друга причина в тому, що Фінляндія має найбільший сухопутний кордон з Росією. Це робить її особливо вразливою та зручною ціллю для атаки з боку російських пропагандистів.

Третя причина є найважливішою. Останнім часом президент Фінляндії Александр Стубб проявив себе як ефективний гравець у формуванні наративу, який транслює щодо Путіна американський лідер Дональд Трамп.

"Думаю, Путін це зрозумів і його це зачепило. Тому він відчуває особливу неприязнь до Фінляндії та піддає її різним нападам пропагандистів", – наголосив Роланд Фройденштайн

Фінляндія готується до можливого протистояння з Росією