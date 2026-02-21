Россия установила на "Молнии" Mesh-модем: Сергей "Флеш" рассказал, как это повлияет на фронт

Российская армия объединяет свои беспилотники в одну общую систему управления. В новом беспилотнике "Молния" обнаружили Mesh-модем – такое же устройство уже использовалось на других дронах противника.

О том, как это повлияет на фронт рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".

Как установка Mesh-модема на "Молнию" меняет систему управления вражеских БпЛА?

По словам "Флеша" россияне обновили комплектацию беспилотника "Молния", установив на аппарат Mesh-модем. Известно, что такой же тип оборудования враг уже использует на других своих дронах, в частности на "Шахедах", "Герберах" и "Кубах", однако в более компактном виде.

Бескрестнов отмечает, что мощность передатчика на "Молнии" составляет два канала по 5 ватт, рабочий диапазон – 1 300 – 1 500 мегагерц. Такая модернизация показывает, что российские войска стремятся выстроить единую сеть управления для БпЛА разных типов, фактически объединив их в интегрированную систему с единым приемо-передающим оборудованием.

Такой подход свидетельствует о последовательной и системной работе противника над масштабированием сегмента беспилотников, говорит эксперт. Он предполагает, что следующим шагом может быть интеграция в эту сеть и наземных роботизированных комплексов.

Ну ничего, нам есть что сказать россиянам по этому поводу. Главное вовремя и наперед видеть их планы,

– резюмировал "Флеш".

