Россия установила на "Молнии" Mesh-модем: Сергей "Флеш" рассказал, как это повлияет на фронт
- Российская армия установила Mesh-модем на беспилотник "Молния", что позволяет объединить дроны в единую систему управления.
- Это модернизация свидетельствует о стремлении России создать интегрированную сеть управления для различных типов беспилотников и, возможно, наземных роботизированных комплексов.
Российская армия объединяет свои беспилотники в одну общую систему управления. В новом беспилотнике "Молния" обнаружили Mesh-модем – такое же устройство уже использовалось на других дронах противника.
О том, как это повлияет на фронт рассказал советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".
Как установка Mesh-модема на "Молнию" меняет систему управления вражеских БпЛА?
По словам "Флеша" россияне обновили комплектацию беспилотника "Молния", установив на аппарат Mesh-модем. Известно, что такой же тип оборудования враг уже использует на других своих дронах, в частности на "Шахедах", "Герберах" и "Кубах", однако в более компактном виде.
Бескрестнов отмечает, что мощность передатчика на "Молнии" составляет два канала по 5 ватт, рабочий диапазон – 1 300 – 1 500 мегагерц. Такая модернизация показывает, что российские войска стремятся выстроить единую сеть управления для БпЛА разных типов, фактически объединив их в интегрированную систему с единым приемо-передающим оборудованием.
Такой подход свидетельствует о последовательной и системной работе противника над масштабированием сегмента беспилотников, говорит эксперт. Он предполагает, что следующим шагом может быть интеграция в эту сеть и наземных роботизированных комплексов.
Ну ничего, нам есть что сказать россиянам по этому поводу. Главное вовремя и наперед видеть их планы,
– резюмировал "Флеш".
Враг заменил Старлинк платформой "Барраж-1": что известно?
15 февраля стало известно об успешном запуске беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1".
Эксперты предполагают, что "Барраж-1" может заменить спутниковую связь Старлинк, которую Россия недавно потеряла.
Платформа способна подниматься на высоту от 20 до 40 километров с грузом весом до сотни килограммов.
По словам "Флеш, "Барраж-1" можно использовать в мирных целях, например, как дешевая замена спутникам-ретрансляторам связи, или же платформа может стать летающей базовой станцией для мобильной связи.