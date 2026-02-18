Об этом написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Читайте также Вероятность массированного удара: мониторы отмечают активность вражеской авиации
Как "Шахед" переносит FPV-дрон?
Ранее "Флеш" писал, что наши военные заметили заводские крепления для переноски FPV-дронов на "Молнии" и "Гербери". Он назвал это плохим знаком.
А уже сегодня наши бойцы показали видео, на котором видно, как сначала летит "Шахед", а после этого с него взлетает FPV-дрон. Также советник отметил, что их может быть несколько на одном беспилотнике.
Поэтому он призвал все подразделения ВСУ быть осмотрительными, ведь сначала дронов совсем не видно.
Как российский "Шахед" сбрасывает FPV-дрон: смотрите видео
Ранее уже был похожий случай, когда Россия использовала беспилотники "Гербера" для запуска FPV-дронов, которые могут применяться для ударов, разведки или корректировки. "Флеш" подчеркнул, что такое происходит ежедневно.
Какое новое оружие использует Россия?
Россия применяет ракеты Х-101 с устаревшей электроникой прошлого века и большим количеством иностранных деталей, что может указывать на обхождение санкций. Несмотря на это, украинская противовоздушная оборона перехватывает большинство таких ракет, а благодаря современным системам ПВО уровень их сбивания заметно вырос.
Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что за годы войны российские "Шахеды" существенно эволюционировалитеперь они могут менять высоту, управляться в реальном времени и использовать спутниковую связь через Starlink, тогда как Россия продолжает каждую ночь массированно атаковать Украину дронами.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, попытка российских военных перейти на альтернативную спутниковую связь оказалась неэффективной. Из-за перебоев сигнала, нестабильную передачу данных и технические сбои ухудшается координация подразделений, что затрудняет управление войсками и проведение боевых операций.