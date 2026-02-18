Об этом написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как "Шахед" переносит FPV-дрон?

Ранее "Флеш" писал, что наши военные заметили заводские крепления для переноски FPV-дронов на "Молнии" и "Гербери". Он назвал это плохим знаком.

А уже сегодня наши бойцы показали видео, на котором видно, как сначала летит "Шахед", а после этого с него взлетает FPV-дрон. Также советник отметил, что их может быть несколько на одном беспилотнике.

Поэтому он призвал все подразделения ВСУ быть осмотрительными, ведь сначала дронов совсем не видно.

Как российский "Шахед" сбрасывает FPV-дрон: смотрите видео



Ранее уже был похожий случай, когда Россия использовала беспилотники "Гербера" для запуска FPV-дронов, которые могут применяться для ударов, разведки или корректировки. "Флеш" подчеркнул, что такое происходит ежедневно.

Какое новое оружие использует Россия?