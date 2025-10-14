Дональд Трамп начал политическую кампанию, в которой возвращается к прошлым конфликтам и обвинениям. Его личная борьба с оппонентами снова касается темы Украины.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп стремится к реваншу за события прошлых лет и может использовать Киев во внутренней политической борьбе. Такой сценарий, предостерег он, несет риски для двухпартийной поддержки Украины в США.

Как Украина оказалась в центре истории с импичментом?

События 2019 года стали началом политического конфликта, который Трамп, похоже, не забыл. Команда Трампа стремилась, чтобы Киев помог в деле Хантера Байдена, который работал в одной из украинских компаний. Эту тему американский лидер хотел использовать в борьбе против Джо Байдена.

Украина тогда выбрала нейтральную позицию, и это было правильно. Мы не вмешивались во внутреннюю политическую борьбу в США,

– отметил Фесенко.

Такая позиция позволила избежать обострения отношений с обеими партиями в Вашингтоне. Позже Трамп поблагодарил Владимира Зеленского за то, что тот не давал показаний против него во время попытки импичмента.

Трамп ведет личную войну

Политолог считает, что нынешняя риторика Трампа имеет признаки личной мести. Президент стремится к реваншу против тех, кто инициировал импичмент и расследование в отношении него.

Трамп начал внутреннюю войну со всеми, кто когда-то создавал уголовные дела против него. Это бывшие советники, прокуроры, представители ФБР,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что такая стратегия может восстановить старые конфликты в Вашингтоне. Если Украину снова втянут в политическую борьбу, это создаст дополнительные риски для стабильности двухпартийной поддержки Киева.

Почему это опасно для Украины?

Украина должна действовать крайне осторожно, чтобы не оказаться втянутой во внутренние разборки США. Любое участие в таких процессах может ослабить позиции Киева в переговорах с Вашингтоном.

Для нас главное – сохранять поддержку обеих партий в США. Нельзя допустить, чтобы Украину втянули в конфликт между республиканцами и демократами,

– подчеркнул политолог.

Фесенко считает, что после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке Трамп может активизировать переговорный процесс по Украине. Его цель – продемонстрировать успех в дипломатии и использовать тему прекращения войны для собственного политического имиджа. Такой сценарий может открыть новый этап диалога, но также, несет потенциальные риски.

Если США попытаются сформулировать собственный мирный план с уступками для Украины, это станет опасным сценарием. Киеву нужно быть готовым к такой игре,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться ключевым партнером в вопросе оборонной поддержки. Однако будущая политика Трампа может изменить баланс в отношениях между Украиной и США.

