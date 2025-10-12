Он выступил с обвинениями в адрес Адама Шиффа – тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social.

Что заявил Трамп об "украинском импичменте" себя?

Украинский импичмент (меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это,

– написал Трамп.

Он назвал тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа "нечестным и коррумпированным".



Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала