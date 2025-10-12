Він виступив зі звинуваченнями на адресу Адама Шиффа – тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у Truth Social.
Що заявив Трамп про "український імпічмент" себе?
Український імпічмент (мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це,
– написав Трамп.
Він назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".
Допис Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу