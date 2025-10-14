Дональд Трамп розпочав політичну кампанію, у якій повертається до минулих конфліктів і звинувачень. Його особиста боротьба з опонентами знову торкається теми України.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Трамп прагне реваншу за події минулих років і може використати Київ у внутрішній політичній боротьбі. Такий сценарій, застеріг він, несе ризики для двопартійної підтримки України у США.

Як Україна опинилася у центрі історії з імпічментом?

Події 2019 року стали початком політичного конфлікту, який Трамп, схоже, не забув. Команда Трампа прагнула, щоб Київ допоміг у справі Хантера Байдена, який працював в одній з українських компаній. Цю тему американський лідер хотів використати у боротьбі проти Джо Байдена.

Україна тоді обрала нейтральну позицію, і це було правильно. Ми не втручалися у внутрішню політичну боротьбу у США,

– зазначив Фесенко.

Така позиція дозволила уникнути загострення відносин з обома партіями у Вашингтоні. Пізніше Трамп подякував Володимиру Зеленському за те, що той не давав свідчень проти нього під час спроби імпічменту.

Трамп веде особисту війну

Політолог вважає, що нинішня риторика Трампа має ознаки особистої помсти. Президент прагне реваншу проти тих, хто ініціював імпічмент і розслідування щодо нього.

Трамп почав внутрішню війну з усіма, хто колись створював кримінальні справи проти нього. Це колишні радники, прокурори, представники ФБР,

– зазначив Фесенко.

Він наголосив, що така стратегія може відновити старі конфлікти у Вашингтоні. Якщо Україну знову втягнуть у політичну боротьбу, це створить додаткові ризики для стабільності двопартійної підтримки Києва.

Чому це небезпечно для України?

Україна має діяти вкрай обережно, щоб не опинитися втягнутою у внутрішні розбірки США. Будь-яка участь у таких процесах може послабити позиції Києва в переговорах із Вашингтоном.

Для нас головне – зберігати підтримку обох партій у США. Не можна допустити, щоб Україну втягнули у конфлікт між республіканцями й демократами,

– наголосив політолог.

Фесенко вважає, що після врегулювання ситуації на Близькому Сході Трамп може активізувати переговорний процес щодо України. Його мета – продемонструвати успіх у дипломатії та використати тему припинення війни для власного політичного іміджу. Такий сценарій може відкрити новий етап діалогу, але також, несе потенційні ризики.

Якщо США спробують сформулювати власний мирний план із поступками для України, це стане небезпечним сценарієм. Києву потрібно бути готовим до такої гри,

– підкреслив Фесенко.

Він зазначив, що Вашингтон і надалі залишатиметься ключовим партнером у питанні оборонної підтримки. Однак майбутня політика Трампа може змінити баланс у відносинах між Україною і США.

