Насправді можливість імпічменту Трампа доволі примарна. Таку думку 24 Каналу висловив речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що зараз є потужна вертикаль влади.

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Чому імпічмент малоймовірний

Політична партія Трампа контролює Сенат і Палату представників. Він перетворює свою владу у так звану "вертикальну", яка починає нагадувати Угорщину чи Росію.

Трамп хоче контролювати всі рішення. Ми бачимо, що в Палаті представників пройшов тільки один законопроєкт і він стосувався навіть не економіки, а мігрантів. Все інше так і не стало законом,

– зауважив Андрій Добрянський.

У Сенаті така сама ситуація. Всі голосували за кожного номінованого кандидата для кабміну Трампа. Він контролює думки Сенату й конгресу. Якщо імпічмент запропонують у Палаті представників, то малоймовірно, що почнеться хоча б розслідування.

Нічого не зміниться до 2026 – 2027 років, коли більшість здобудуть демократи. Не варто забувати, що Трамп вперше став президентом у 2016 році, контролював Палату представників до 2018 і лише у 2019 почалася процедура імпічменту.

До слова, західні ЗМІ пишуть, що команда Трампа серйозно підійшла до можливої процедури імпічменту. Трампа звинувачують в узурпації влади. Але для усунення президента потрібно 67 голосів зі 100 у Сенаті. Цього ще не траплялося ніколи.