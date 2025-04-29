На самом деле возможность импичмента Трампа довольно призрачна. Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что сейчас есть мощная вертикаль власти.

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Почему импичмент маловероятен

Политическая партия Трампа контролирует Сенат и Палату представителей. Он превращает свою власть в так называемую "вертикальную", которая начинает напоминать Венгрию или Россию.

Трамп хочет контролировать все решения. Мы видим, что в Палате представителей прошел только один законопроект и он касался даже не экономики, а мигрантов. Все остальное так и не стало законом,

– заметил Андрей Добрянский.

В Сенате такая же ситуация. Все голосовали за каждого номинированного кандидата для кабмина Трампа. Он контролирует мнения Сената и конгресса. Если импичмент предложат в Палате представителей, то маловероятно, что начнется хотя бы расследование.

Ничего не изменится до 2026 – 2027 годов, когда большинство получат демократы. Не стоит забывать, что Трамп впервые стал президентом в 2016 году, контролировал Палату представителей до 2018 и только в 2019 началась процедура импичмента.

К слову, западные СМИ пишут, что команда Трампа серьезно подошла к возможной процедуре импичмента. Трампа обвиняют в узурпации власти. Но для отстранения президента нужно 67 голосов из 100 в Сенате. Этого еще не случалось никогда.