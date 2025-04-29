Експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер розповів 24 Каналу, що на початку президентства Трамп спробував переконатися, що Україна готова до негайного припинення вогню. Це призвело до наслідків, які сприймають як вигоду для Путіна.

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Рішення Трампа були вигідні Росії

Враження неузгодженості та тиск на Україну зіграли на користь кремлівському диктатору.

Протягом 11 днів було припинено військову підтримку та обмін розвідданими з Києвом. Думка про те, що на папері буде зафіксовано зобов'язання не розширювати НАТО коштом України – це подарунок Путіну,

– сказав Курт Волкер.

За його словами, лідер Кремля одержав кілька подарунків, за які нічим не платив. Американська сторона, ймовірно, очікувала, що Путіну потрібне лише припинення бойових дій, проте Росія постійно додає все нові й нові умови. Тому виглядає, що терпіння у влади США закінчується.

Сам Трамп нещодавно казав, що немає жодних причин для того, щоб Путін обстрілював ракетами цивільні райони, міста та селища України. Лідер США, очевидно, розуміє, що Путін не серйозно говорить про готовність сідати за стіл переговорів.

Путін розчаровує Трампа. Лідер США казав, що настав час спробувати інший підхід (до Росії – 24 Канал),

– підкреслив експосол США при НАТО.

Варто додати, що у розмові з The Atlantic Дональд Трамп заявив, що прагне зупинити війну, аби уникнути глобальної ескалації, адже конфлікт між Україною та Росією, на його думку, може призвести до третьої світової. Хоча він і вважає ці події "не нашими життями", проте президент США наголосив на загрозі для всього світу.