Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю політика журналу The Atlantic.

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Трамп про війну

У березні Трамп вважав, що російський диктатор Путін "буде в порядку" на мирних переговорах щодо російсько-української війни. Але, як зауважує видання, диктатор зірвав обіцянку Трампа щодо швидкого досягнення мирної угоди.

Я намагаюся врятувати багато життів у світі. Ви знаєте, Україна і Росія – це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною,

– заявив він.

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Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп багато разів говорив, що швидко завершить війну, зокрема була риторика про "24 години". ЗМІ підрахували, скільки разів Трамп говорив схожі слова. Є 53 заяви в цьому ключі.