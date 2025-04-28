Насамперед у питанні війни в Україні та тиску Вашингтона на Росію. Відповідну заяву керівник польського зовнішньодипломатичного відомства зробив у понеділок, 28 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Чому Сікорський розчарований у Дуді

В етері Radio Zet у польського міністра запитали про поточну ситуацію в Україні, на що він відповів, що попри неоднозначний підхід американської влади до розв’язаної Росією війни, Україна, як і раніше, все одно має підтримку з боку Вашингтона.

Зокрема, за його словами, зброя досі проходить через польський центр, Вашингтон та Київ також обмінюються розвідувальними даними. Попри це, він визнав, що наразі Європа надає Україні набагато більшу допомогу, ніж Сполучені Штати.

Крім вищезгаданого, Радослав Сікорський зізнався, що розчарований позицією ще поки чинного президента Польщі Анджея Дуди. Міністр сподівався, що польський лідер зможе змусити президента США бути рішучішим у відносинах з Росією.

Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно,

– заявив він.

Керівник МЗС Польщі також зазначив, що хотів би, щоб "ці добрі відносини" між Дудою і Трампом "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі" та інтересам, бо "коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди" на Трампа.

На думку Сікорського, Дуда, як президент, повинен бути зацікавленим у вигідному закінченні війни в Україні.

"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", – резюмував керівник польського зовнішньодипломатичного відомства.

До слова, нещодавно Анджей Дуда заявив, що Україна буде змушена піти на поступки заради миру, що спричинило критику Радослава Сікорського. Радослав Сікорський порадив Дуді "не ставати Чемберленом цієї війни", натякаючи на можливі наслідки.