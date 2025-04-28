Прежде всего в вопросе войны в Украине и давления Вашингтона на Россию. Соответствующее заявление руководитель польского внешнедипломатического ведомства сделал в понедельник, 28 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Почему Сикорский разочарован в Дуде

В эфире Radio Zet у польского министра спросили о текущей ситуации в Украине, на что он ответил, что несмотря на неоднозначный подход американских властей к развязанной Россией войне, Украина, по-прежнему, все равно имеет поддержку со стороны Вашингтона.

В частности, по его словам, оружие до сих пор проходит через польский центр, Вашингтон и Киев также обмениваются разведывательными данными. Несмотря на это, он признал, что сейчас Европа предоставляет Украине гораздо большую помощь, чем Соединенные Штаты.

Кроме вышеупомянутого, Радослав Сикорский признался, что разочарован позицией еще пока действующего президента Польши Анджея Дуды. Министр надеялся, что польский лидер сможет заставить президента США быть более решительным в отношениях с Россией.

Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения частным образом и публично,

– заявил он.

Руководитель МИД Польши также отметил, что хотел бы, чтобы "эти хорошие отношения" между Дудой и Трампом "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши" и интересам, потому что "когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды" на Трампа.

По мнению Сикорского, Дуда, как президент, должен быть заинтересован в выгодном окончании войны в Украине.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", – резюмировал руководитель польского внешнедипломатического ведомства.

К слову, недавно Анджей Дуда заявил, что Украина будет вынуждена пойти на уступки ради мира, что вызвало критику Радослава Сикорского. Радослав Сикорский посоветовал Дуде "не становиться Чемберленом этой войны", намекая на возможные последствия.