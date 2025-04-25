Польский лидер подчеркнул, что завершение войны должно заключаться в компромиссе. По его словам, ни одна из сторон не сможет сказать, что она победила, поскольку каждая должна будет пойти на уступки, передает 24 Канал.

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Не будьте Чемберленом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил подобные слова Дуды, посоветовав тому "не становиться Чемберленом этой войны".

Напомним, что Невилл Чемберлен – британский премьер-министр накануне Второй мировой войны. Он известен своей политикой умиротворения агрессора, в частности подписанием Мюнхенского соглашения с Гитлером в 1938 году, которое позволило Германии аннексировать часть Чехословакии (Судетскую область) в обмен на обещания мира. Чемберлен вернулся в Британию со словами о "мире для нашего времени", но уже через год началась Вторая мировая.

Поэтому Сикорский, советуя Дуде не брать на себя роль Чемберлена, призывает его не быть наивным умиротворителем, который верит в договоренности с агрессором.

Политик напоминает президенту, что компромиссы с Россией будут иметь фатальные последствия.

К слову, недавно Сикорский во время выступления в Сейме разнес Россию. Он отметил, что та никогда не будет править в Киеве, Варшаве и других европейских столицах. Министр подчеркнул анахроническое мышление России, вспоминая, что их претензии на Варшаву так же легитимны, как и польские на Смоленск.