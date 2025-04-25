Польський лідер наголосив, що завершення війни має полягати у компромісі. За його словами, жодна зі сторін не зможе сказати, що вона перемогла, оскільки кожна повинна буде піти на поступки, передає 24 Канал.

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Не будьте Чемберленом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив подібні слова Дуди, порадивши тому "не ставати Чемберленом цієї війни".

Нагадаємо, що Невілл Чемберлен – британський прем'єр-міністр напередодні Другої світової війни. Він відомий своєю політикою умиротворення агресора, зокрема підписанням Мюнхенської угоди з Гітлером у 1938 році, яка дозволила Німеччині анексувати частину Чехословаччини (Судетську область) в обмін на обіцянки миру. Чемберлен повернувся до Британії зі словами про "мир для нашого часу", але вже за рік розпочалась Друга світова.

Тому Сікорський, радячи Дуді не брати на себе роль Чемберлена, закликає його не бути наївним умиротворювачем, який вірить у домовленості з агресором.

Політик нагадує президентові, що компроміси з Росією матимуть фатальні наслідки.

До слова, нещодавно Сікорський під час виступу у Сеймі розніс Росію. Він наголосив, що та ніколи не правитиме в Києві, Варшаві та інших європейських столицях. Міністр підкреслив анахронічне мислення Росії, згадуючи, що їхні претензії на Варшаву так само легітимні, як і польські на Смоленськ.