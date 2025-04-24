Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Як Дуда бачить завершення війни в Україні

За словами Дуди, майбутня мирна угода між Україною та Росією потребуватиме болючих компромісів з обох сторін. Він також закликав до відновлення трансатлантичної співпраці для забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний, за межами Сполучених Штатів немає нікого, хто міг би зупинити Владіміра Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп своєю рішучістю зможе покласти край цій війні,

– завив Дуда.

Він додав, що лише "американський тиск може по-справжньому покласти край цій війні та допомогти створити мир", який не буде комфортним жодній зі сторін, що, можливо, зробить його тривалим.

Польський лідер також припустив, що Україні, ймовірно, доведеться піти на компроміси.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен зводитися до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде поступитися. Україні також доведеться в якомусь сенсі поступитися, тому що це напевно буде так. Наскільки? Мені важко відповісти на цьому етапі", – зазначив президент Польщі.

Крім того, Дуда зазначив, що війна сильно виснажує Росію, а дії Путіна є вкрай ризикованими. Він додав, що цей конфлікт "жахливо експлуатує Україну", і обидві сторони прагнуть завершити війну, водночас кожна з них сподівається на перемогу, що, на думку президента, цілком природно.