Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Сполучені Штати прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією до завершення перших 100 днів другого президентського терміну Дональда Трампа.

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Зеленський відкинув “мирний” план США

Видання зазначає, що у Вашингтоні тиснуть, аби Київ погодився на так зване “замороження” війни.

Серед умов – фактичне визнання окупації Криму та частини Донбасу, відмова від вступу до НАТО та скасування санкцій проти Росії. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не погодиться на жодну “мирну угоду”, що передбачає визнання російського контролю над її територіями.

За даними Axios, новий “мирний план” США також містить обіцянки економічного партнерства з Росією та поступки у сфері безпеки. Примітно, що через відмову Києва брати участь у цьому процесі, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф скасували свою участь у важливій чотиристоронній зустрічі в Лондоні 23 квітня.

Зауважимо, що 100-й день президентства Трампа припадає на 29 квітня. У Вашингтоні прагнуть показати “результат” до цієї дати, однак позиція Києва залишається жорсткою, зокрема, жодних поступок агресору.