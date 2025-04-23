Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Соединенные Штаты стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до завершения первых 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа.

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Зеленский отверг “мирный” план США

Издание отмечает, что в Вашингтоне давят, чтобы Киев согласился на так называемое “замораживание” войны.

Среди условий – фактическое признание оккупации Крыма и части Донбасса, отказ от вступления в НАТО и отмена санкций против России. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не согласится ни на одно “мирное соглашение”, предусматривающее признание российского контроля над ее территориями.

По данным Axios, новый “мирный план” США также содержит обещания экономического партнерства с Россией и уступки в сфере безопасности. Примечательно, что из-за отказа Киева участвовать в этом процессе, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф отменили свое участие в важной четырехсторонней встрече в Лондоне 23 апреля.

Заметим, что 100-й день президентства Трампа приходится на 29 апреля. В Вашингтоне стремятся показать “результат” к этой дате, однако позиция Киева остается жесткой, в частности, никаких уступок агрессору.