Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что нужно серьезное давление на Владимира Путина, чтобы Россия согласилась на адекватное прекращение огня. Важно, чтобы в США понимали, если одна сторона не хочет мира, то по ней должны быть совершены конкретные действия.

Смотрите также Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Тактика США

Игорь Чаленко отметил, что на практике мировое сообщество видит давление со стороны США только на страну, которая стала жертвой агрессии.

Это давление то ослабляется, то усиливается, а вот по России, то США готовы на перезагрузку отношений и снятие санкций с 2014 года,

– сказал он.

Администрация Дональда Трампа не осуществляет влияние на теневой флот России, кроме того, нет шагов по обсуждению нового пакета вооружения для Украины.

Чаленко подчеркнул, что власти США озвучивают шаги, как она может действовать для ускорения мира в Украине, но на практике применяет совсем другие подходы. Они являются умиротворением агрессора.

Возможно, это выгодно Трампу в контексте его посягательств на Гренландию и он хочет темой Крыма показать, что право силы сейчас будет работать. Но это фатальный удар непосредственно по Соединенным Штатам Америки,

– отметил политолог.

Отметим, в Европе раскритиковали заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможных территориальных уступок Украины, подчеркнув, что ни один мирный план не может игнорировать ее суверенитет и евроинтеграционный курс. Между тем западные аналитики предостерегают, что перемирие без гарантий только позволит России перегруппировать силы для нового наступления.