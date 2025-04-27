Так він прокоментував зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар Polsat News.

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Що сказав Дуда

"Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну", – наголосив польський президент. За його словами, якомога швидше завершення війни є в інтересах Польщі й поляків.

В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою, щоб ми могли дійсно спокійно розвиватися, не боячись, що хтось нас нападе,

– заявив Анджей Дуда.

До слова, прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні також прокоментувала переговори між Трампом і Зеленським у Ватикані, що відбулися на похороні, зазначивши, що розмова лідерів мала величезне значення. Вона назвала це "історичним днем".