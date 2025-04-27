Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

До теми Трампа звинуватили у порушенні етикету на похороні Папи Франциска, – The Independent

Що відомо про історію з польським делегатом та обуренням у Польщі

Журналісти зазначили, що на церемонію до Ватикану прибули представники польської влади, зокрема президент країни Анджей Дуда, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Каміш і спікер Сейму Шимон Головня.

Поведінка останнього викликала справжню бурю в мережі.

Опозиційні політики звинуватили спікера в несерйозності через те, що він почав фотографувати на мобільний під час похорону Папи Римського.

Ганьба на весь світ... Нуль серйозності, перед усім світом,

– пишуть у коментарях.

Польські депутати висловили обурення поведінкою спікера сейму під час похоронів Папи / Фото з акаунту Rafał Bochenek у соцмережі Х

У Польщі незадоволені тим, що Головня користувався телефоном на прощанні з Франциском / Фото з акаунту Maciej Zblewski у соцмережі Х

Згодом Шимон Головня відреагував на критику у соцмережі X. Він заявив, що треба "зовсім не мати сорому, щоб у такий момент розпалювати політичну війну".

"Ми молимося, переживаємо, документуємо цей момент і запам'ятаємо його назавжди", – йдеться у його дописі.

Як відреагував Головня на критику проти себе / Фото з акаунту Szymon Hołownia у соцмережі Х

Деякі користувачі мережі помітили, що опозиційні політики також виклали у своїх соцмережах фотографії з Ватикану. Таке фото опублікував, зокрема, депутат від партії "Право і справедливість" Міхал Войцік. Утім, обурення з боку опозиційних політиків у цьому випадку немає.

Інші польські політики також публікували фото з церемонії похорон у Ватикані / Фото з акаунту Michał Wójcik у соцмережі Х

До слова, раніше ЗМІ писали, що Ватикан порушив протокол на церемонії прощанням з Папи Римським. Це було зроблено, аби забезпечити українському лідеру місце в першому ряду на похороні Франциска поруч із Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном.