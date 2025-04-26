Схоже, що Ватикан вжив спеціальних заходів, аби надати Зеленському помітне місце на церемонії, де більшість лідерів розсаджували відповідно до назви їхньої країни і статусу – глава держави чи уряду, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Як Ватикан заради Зеленського порушив протокол

Складні правила передбачають, що світових лідерів розсаджують в алфавітному порядку за французькою назвою країни – адже французька була традиційною мовою дипломатії, коли встановлювалися ці протоколи.

Як президент України, Зеленський міг розраховувати лише на місце у третьому ряду або навіть далі. Натомість його посадили у перший ряд, на 11 місць від Трампа, який сидів праворуч від нього.

У Ватикані не заперечували, що протокол було порушено. "Гадаю, вони заповнили вільне місце," – сказав Маттео Бруні, речник Ватикану, у коментарі для The Telegraph.

Між Зеленським і Трампом сиділи, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, а також Макрон із дружиною Бріжит і президент Фінляндії Александр Стубб.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сиділи президент Естонії Алар Каріс та король Іспанії Феліпе.

Праворуч від Зеленського сидів президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс, що також свідчить про відступ від суворого дотримання протоколу на користь більш помітного розташування українського лідера.

В інших місцях протоколу дотримувалися суворіше: наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей сидів у крайньому правому куті першого ряду поруч зі швейцарською гвардією. Принц Уельський, який представляв британського короля, сидів у третьому ряду поруч із Олафом Шольцем – канцлером Німеччини, який є главою уряду, а не держави.

Також на церемонії були присутні прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер із дружиною Леді Стармер і колишній президент США Джо Байден, якого розмістили у п'ятому ряду.

Президент Італії Серджо Маттарелла сидів у першому ряду, тоді як прем'єр-міністр країни Джорджія Мелоні – далі, відповідно до правил розсадки глав держав та урядів.