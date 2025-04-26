Відомо, що саме після тої короткої розмови Дональд Трамп опублікував допис у власній соцмережі, де засудив обстріли України за останні кілька днів. Американський лідер пригрозив Путіну введенням санкцій, передає 24 Канал.

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Реакція Мелоні

За даними Sky News, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прокоментувала переговори між Трампом і Зеленським, що відбулися на похорон.

Бачити, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський говорять про мир на похороні Папи Миру, має величезне значення. Сьогодні був історичний день,

– сказала вона.

Нагадаємо, що сама Мелоні також провела розмову із Зеленським. Її деталі оприлюднили на сайті італійського уряду. Прем'єрка Італії висловила співчуття з приводу загибелі людей під час нещодавніх російських атак. Вона наголосила на необхідності негайного і безумовного припинення вогню, а також на важливості реальних кроків з боку Москви для початку мирного процесу.