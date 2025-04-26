Известно, что именно после того короткого разговора Дональд Трамп опубликовал сообщение в собственной соцсети, где осудил обстрелы Украины за последние несколько дней. Американский лидер пригрозил Путину введением санкций, передает 24 Канал.

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Реакция Мелони

По данным Sky News, премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся на похоронах.

Видеть, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет огромное значение. Сегодня был исторический день,

– сказала она.

Напомним, что сама Мелони также провела разговор с Зеленским. Ее детали обнародовали на сайте итальянского правительства. Премьер Италии выразила соболезнования по поводу гибели людей во время недавних российских атак. Она подчеркнула необходимость немедленного и безусловного прекращения огня, а также важность реальных шагов со стороны Москвы для начала мирного процесса.