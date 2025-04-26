Дрес-код для похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав від чоловіків бути вдягнутими у темний костюм із чорною краваткою та чорним ґудзиком на лівому лацкані. Жінкам рекомендували довгі чорні сукні, рукавички та вуаль, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Трамп неправильно вдягнувся

Втім, Дональд Трамп з'явився на похороні у синьому костюмі замість чорного. Його дружина Меланія була вдягнена "правильно": у чорну сукню і чорну вуаль. Подружжя покинуло церемонію одразу після її завершення, не дочекавшись поховання.

Багато коментаторів, які спостерігали за церемонією, висловили шок та обурення тим, що Трамп проігнорував офіційні вимоги, з'явившись у синьому костюмі з відповідною краваткою.

Один із критиків у соцмережах зазначив: "Трамп навіть не спромігся вдягнути чорну краватку і був у синьому костюмі. Нуль поваги!".

Зауважимо, що колишній президент США Джо Байден і принц Вільям, який представляв короля Великої Британії, теж були у темно-синіх костюмах, але викликали значно менше критики.

Нагадаємо, що раніше Трампу не сподобалося, що Зеленський не вдягнув костюм на зустріч в Овальному кабінеті. До слова, на похорони Папи український лідер теж не одягнув костюм. Він був чорному світшоті у мілітарному стилі.