Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

К теме Трампа обвинили в нарушении этикета на похоронах Папы Франциска, – The Independent

Что известно об истории с польским делегатом и возмущением в Польше

Журналисты отметили, что на церемонию в Ватикан прибыли представители польской власти, в частности президент страны Анджей Дуда, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш и спикер Сейма Шимон Головня.

Поведение последнего вызвало настоящую бурю в сети.

Оппозиционные политики обвинили спикера в несерьезности из-за того, что он начал фотографировать на мобильный во время похорон Папы Римского.

Позор на весь мир... Ноль серьезности, перед всем миром,

– пишут в комментариях.

Польские депутаты выразили возмущение поведением спикера сейма во время похорон Папы / Фото из аккаунта Rafał Bochenek в соцсети Х

В Польше недовольны тем, что Головня пользовался телефоном на прощании с Франциском / Фото из аккаунта Maciej Zblewski в соцсети Х

Впоследствии Шимон Головня отреагировал на критику в соцсети X. Он заявил, что надо "совсем не иметь стыда, чтобы в такой момент разжигать политическую войну".

"Мы молимся, переживаем, документируем этот момент и запомним его навсегда", – говорится в его заметке.

Как отреагировал Головня на критику против себя / Фото из аккаунта Szymon Hołownia в соцсети Х

Некоторые пользователи сети заметили, что оппозиционные политики также выложили в своих соцсетях фотографии из Ватикана. Такое фото опубликовал, в частности, депутат от партии "Право и справедливость" Михал Войцик. Впрочем, возмущения со стороны оппозиционных политиков в этом случае нет.

Другие польские политики также публиковали фото с церемонии похорон в Ватикане / Фото из аккаунта Michał Wójcik в соцсети Х

К слову, ранее СМИ писали, что Ватикан нарушил протокол на церемонии прощания с Папой Римским. Это было сделано, чтобы обеспечить украинскому лидеру место в первом ряду на похоронах Франциска рядом с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.