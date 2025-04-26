Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Можливо, Путін не хоче зупинити війну, – Трамп після зустрічі із Зеленським

Скільки разів Трамп обіцяв мир за 24 години

У нещодавньому інтерв'ю Трамп пояснив, мовляв, про мир за 24 години в Україні висловився образно. "Це було сказано жартома, але також було сказано, що війна закінчиться". Президент США упевнений, що люди зрозуміли жарт, а от ЗМІ нібито перекрутили його слова.

Утім, під час передвиборчої кампанії у 2023 та 2024 роках Трамп багато разів говорив, що швидко завершить війну.

Є 53 заяви в цьому ключі, ось лише декілька найяскравіших:

Ще до того, як я навіть зайду в Овальний кабінет, незабаром після того, як я виграю президентство, я закінчу жахливу війну між Росією та Україною (квітень 2023 року, зустріч у штаті Нью-Гемпшир).

Якщо я стану президентом, я врегулюю цю війну за один день, за 24 години. (...) По-перше, я зустрінуся з Путіним, я зустрінусь із Зеленським. У них обох є слабкі сторони, і в них обох є сильні сторони. І протягом 24 годин ця війна буде вирішена. Вона закінчиться. Вона закінчиться повністю (травень 2023 року, зустріч у штаті Нью-Гемпшир).

Я владнаю це за 24 години. Усі кажуть: "О, ні, ти не зможеш". Абсолютно зможу. Абсолютно зможу (мітинг в Айові, липень 2023 року).

Війна буде завершена. Я привезу їх обох – я знаю Зеленського, знаю Путіна, все буде вирішено за 24 години, побачите. Всі кажуть: "Це така хвалькуватість". Це буде зроблено дуже швидко (Пенсильванія, липень 2023 року).

Ми владнаємо це. Цього ніколи не повинно було статися. Ніколи не повинно було статися. Усі десятки тисяч, сотні тисяч загиблих людей, кількість загиблих набагато більша, ніж ви чуєте, – але ми владнаємо це негайно, і справедливо вирішимо (серпень 2023 року, промова в Колумбії).

Зійшовши на посаду, я відновлю мир силою. Так я швидко врегулюю війну в Україні (січень 2024 року, зустріч у Нью-Гемпширі).

Я буду робити речі, які будуть дивовижними. Наприклад, я негайно врегулюю війну між Росією та Україною. Вона буде врегульована дуже швидко (лютий 2024 року, мітинг у Південній Кароліні).

Я врегулюю її, зможу запобігти Третій світовій війні (липень 2024 року, виступ у Флориді).

За всю історію ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Трамп. І людина, яка знає це краще за будь-кого, – це президент Володимир Путін. І я вам скажу: я доб'юся того, що ця війна буде завершена, закінчена та врегульована, перш ніж я потраплю в Білий дім. Як обраний президент, я це зроблю (вересень 2024 року, зустріч у Вісконсині).

Отже, Трамп два роки поспіль безліч разів говорив, що добре знає Зеленського та Путіна й говоритиме з обома, на відміну від Байдена. Усі ці заяви мали подати Трампа сильним, рішучим, надійним лідером. В очах виборців він мав бути миротворцем, який знає, що робить. Достатньо обрати лише його, щоб усе швидко вирішилося – навіть до того, як він увійде в Білий дім.

Але кілька днів тому Трамп визнав: переговори щодо України є складнішими, ніж він думав.