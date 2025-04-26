Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Сколько раз Трамп обещал мир за 24 часа
В недавнем интервью Трамп объяснил, мол, о мире за 24 часа в Украине высказался образно. "Это было сказано в шутку, но также было сказано, что война закончится". Президент США уверен, что люди поняли шутку, а вот СМИ якобы перекрутили его слова.
Впрочем, во время предвыборной кампании в 2023 и 2024 годах Трамп много раз говорил, что быстро завершит войну.
Есть 53 заявления в этом ключе, вот лишь несколько самых ярких:
- Еще до того, как я даже зайду в Овальный кабинет, вскоре после того, как я выиграю президентство, я закончу ужасную войну между Россией и Украиной (апрель 2023 года, встреча в штате Нью-Гемпшир).
- Если я стану президентом, я урегулирую эту войну за один день, за 24 часа. (...) Во-первых, я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. У них обоих есть слабые стороны, и у них обоих есть сильные стороны. И в течение 24 часов эта война будет решена. Она закончится. Она закончится полностью (май 2023 года, встреча в штате Нью-Гемпшир).
- Я улажу это за 24 часа. Все говорят: "О, нет, ты не сможешь". Абсолютно смогу. Абсолютно смогу (митинг в Айове, июль 2023 года).
- Война будет завершена. Я привезу их обоих – я знаю Зеленского, знаю Путина, все будет решено за 24 часа, увидите. Все говорят: "Это такая хвастливость". Это будет сделано очень быстро (Пенсильвания, июль 2023 года).
- Мы уладим это. Этого никогда не должно было произойти. Никогда не должно было произойти. Все десятки тысяч, сотни тысяч погибших людей, количество погибших гораздо больше, чем вы слышите, – но мы уладим это немедленно, и справедливо решим (август 2023 года, речь в Колумбии).
- Вступив в должность, я восстановлю мир силой. Так я быстро урегулирую войну в Украине (январь 2024 года, встреча в Нью-Гемпшире).
- Я буду делать вещи, которые будут удивительными. Например, я немедленно урегулирую войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована очень быстро (февраль 2024 года, митинг в Южной Каролине).
- Я урегулирую ее, смогу предотвратить Третью мировую войну (июль 2024 года, выступление во Флориде).
- За всю историю никто не был жестче в отношении России, чем Трамп. И человек, который знает это лучше любого, – это президент Владимир Путин. И я вам скажу: я добьюсь того, что эта война будет завершена, закончена и урегулирована, прежде чем я попаду в Белый дом. Как избранный президент, я это сделаю (сентябрь 2024 года, встреча в Висконсине).
Итак, Трамп два года подряд множество раз говорил, что хорошо знает Зеленского и Путина и будет говорить с обоими, в отличие от Байдена. Все эти заявления должны были подать Трампа сильным, решительным, надежным лидером. В глазах избирателей он должен был быть миротворцем, который знает, что делает. Достаточно выбрать только его, чтобы все быстро решилось – даже до того, как он войдет в Белый дом.
Но несколько дней назад Трамп признал: переговоры по Украине являются более сложными, чем он думал.