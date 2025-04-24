Таке зізнання, згідно з оприлюдненою інформацією, він зробив своїм помічникам, обговорюючи питання переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що Трамп думає про переговори

Видання, посилаючись на американських чиновників, пише, що нещодавно американський президент зізнався своїм помічникам у тому, що переговори щодо закінчення війни виявилося важче завершити, ніж він сподівався.

За даними WSJ, здебільшого гнів Дональда Трампа спрямований саме на українського президента Володимира Зеленського. Серед причин журналісти називають його відмову у готовності стосовно останньої пропозиції Вашингтона.

У статті додають, що зростаюче розуміння того, що сторони, як і раніше, далекі одна від одної з ключових питань, контрастує із заявою Дональда Трампа про те, що він міг би укласти угоду за 24 години, яку він озвучив ще наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, США нібито хотіли визнати російський контроль над Кримом у межах мирної угоди. Володимир Зеленський відреагував на такі чутки й наголосив, що подібних пропозицій йому ніхто не озвучував. Україна ніколи не прийме таких умов.