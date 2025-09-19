В Полтаве на место памятника Петра I поставили вертолет Ми-2: почему это не понравилось людям
- В Полтаве временно установили вертолет Ми-2 на место демонтированного памятника Петра I к 10-летию 18-й бригады армейской авиации.
- Вертолет демонтировали уже на следующий день, поскольку горожане имели разные мнения относительно его безопасности и значения.
В Полтаве сняли военный вертолет, который временно установили на месте демонтированного памятника Петру I. Местным жителям он не понравился
Экспонат установили как инсталляцию к 10-й годовщине создания 18 отдельной бригады армейской авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Почему в Полтаве убрали инсталляцию вертолета Ми-2?
Как сообщили Общественному в пресс-службе 18-й бригады армейской авиации, вечером 17 сентября на место отдыха Петра I установили вертолет Ми-2 как инсталляцию к 10-летию создания 18-й отдельной бригады армейской авиации. Планировалось, что экспонат пробудет там около трех недель.
Впрочем, уже на следующий вечер – 18 сентября – его демонтировали.
В Полтаве устанавливали инсталляцию с вертолетом Ми-2 / Фото из соцсетей
Горожане по-разному оценили появление вертолета. Для одних это была хорошая фотозона и способ отдать дань авиационным подразделениям, другие же опасались, что во время воздушных атак муляж россияне могут спутать с реальной боевой техникой.
Кто ответит, если туда будет прилет? Я рядом живу, поэтому меня напрягает военная техника, установленная возле жилых домов, даже если это муляж,
– писали в комментариях.
Полтавчане предлагали поставить на место Петра I скультуру какого-то полтавского художника, но не военную технику, что напомнило многим памятники с Т-34, который в частности убрали и в Полтаве. Другие же в целом не против такой инсталляции, но после войны.
В Полтаве демонтировали Ми-2: смотрите видео
Какие еще памятники имперско-советской эпохи сносили в Украине?
- 9 декабря 2023 года в Киеве снесли памятник Николаю Щорсу на бульваре Шевченко. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.
- Щорс командовал армией во время успешного наступления большевиков на Киев в 1919 году. Советская власть активно использовала его образ как борца против УНР, хотя сам Щорс был противоречивой фигурой. Считается, что в 1919-м его убили свои же.
- 5 марта того же года ряд советских памятников снесли на Львовщине. В частности, декоммунизацию провели в Борине, Топильнице, Стрелках и в Луках.
- В Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент начали убирать вечером 28 декабря 2022 года. На месте, где стояла российская императрица, взвился украинский флаг.