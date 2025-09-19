В Полтаве сняли военный вертолет, который временно установили на месте демонтированного памятника Петру I. Местным жителям он не понравился

Экспонат установили как инсталляцию к 10-й годовщине создания 18 отдельной бригады армейской авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Новым командиром 47 ОМБр "Магура" стал 26-летний Герой Украины Максим Данильчук

Почему в Полтаве убрали инсталляцию вертолета Ми-2?

Как сообщили Общественному в пресс-службе 18-й бригады армейской авиации, вечером 17 сентября на место отдыха Петра I установили вертолет Ми-2 как инсталляцию к 10-летию создания 18-й отдельной бригады армейской авиации. Планировалось, что экспонат пробудет там около трех недель.

Впрочем, уже на следующий вечер – 18 сентября – его демонтировали.



В Полтаве устанавливали инсталляцию с вертолетом Ми-2 / Фото из соцсетей

Горожане по-разному оценили появление вертолета. Для одних это была хорошая фотозона и способ отдать дань авиационным подразделениям, другие же опасались, что во время воздушных атак муляж россияне могут спутать с реальной боевой техникой.

Кто ответит, если туда будет прилет? Я рядом живу, поэтому меня напрягает военная техника, установленная возле жилых домов, даже если это муляж,

– писали в комментариях.

Полтавчане предлагали поставить на место Петра I скультуру какого-то полтавского художника, но не военную технику, что напомнило многим памятники с Т-34, который в частности убрали и в Полтаве. Другие же в целом не против такой инсталляции, но после войны.

В Полтаве демонтировали Ми-2: смотрите видео

Какие еще памятники имперско-советской эпохи сносили в Украине?