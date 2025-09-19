Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский ТЦК и СП.

Смотрите также Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам: эпическое видео

Что известно о Максиме Данильчуке?

Новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ стал 26-летний подполковник Максим Данильчук. Воин родом из села Барвиновка Звягельского района, Житомирской области. Герой является выпускником Национальной академии сухопутных войск.

После начала полномасштабного вторжения России Данильчук прошел военный путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Подразделение нового командира держало оборону в Донецкой и Харьковской областях. Там врагу нанесли многочисленные потери.

В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отразили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе,

– говорится в сообщении.

Также известно, что президент Владимир Зеленский присвоил воину звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Кроме того, подполковник отмечен орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом "За мужество" III степени.

Недавние назначения командиров