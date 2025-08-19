Что о нем известно, рассказывает 24 Канал.
Что известно о Даниэле Китоне?
В бригаде 19 августа сообщили, что начальник штаба – первый заместитель командира корпуса "Хартия" Максим "Альтаир" Голубок на торжественной церемонии передал боевое знамя бригады новому комбригу.
Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения,
– заявил Даниэль Китоне.
Он родился в Симферополе, большую часть своей жизни провел в Харькове. Там же он закончил в 2006 году Харьковский авиационный институт.
С началом полномасштабного вторжения он присоединился в ряды 127 отдельной бригады ТрО. Участвовал в Слобожанском контрнаступлении и операции по обороне Бахмута.
С сентября 2022 года Китоне стал командиром разведывательного взвода роты контрдиверсионной борьбы. А с августа 2023 года – командиром разведроты.
К 13 бригаде НГУ "Хартия" присоединился сразу после ее создания. С 1 февраля 2024 года был заместителем командира 2 батальона оперативного назначения, с 15 марта того же года – его командиром, а с июля 2025 года – командиром бригады "Хартия".
Что известно об изменениях в Нацгвардии?
В Нацгвардии в апреле 2025 года создали два корпуса, которые возглавили командиры "Азова" и "Хартии".
- Так, предыдущий комбриг "Хартии" Игорь "Корнет" Оболенский был назначен на должность командира 2 корпуса Нацгвардии Украины "Хартия", а 1 корпус возглавил тогдашний командир 12 бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.
- Изменения произошли в рамках перехода украинской армии на корпусную систему.