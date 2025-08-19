Що про нього відомо, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Даніеля Кітонє?

У бригаді 19 серпня повідомили, що начальник штабу – перший заступник командира корпусу "Хартія" Максим "Альтаїр" Голубок на урочистій церемонії передав бойовий прапор бригади новому комбригу.

Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу,

– заявив Даніель Кітонє.

Він народився у Сімферополі, більшість свого життя провів у Харкові. Там же він закінчив у 2006 році Харківський авіаційний інститут.

З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до лав 127 окремої бригади ТрО. Брав участь в Слобожанському контрнаступі та операції з оборони Бахмута.

З вересня 2022 року Кітонє став командиром розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. А з серпня 2023 року – командиром розвідроти.

До 13 бригади НГУ "Хартія" долучився одразу після її створення. З 1 лютого 2024 року був заступником командира 2 батальйону оперативного призначення, з 15 березня того ж року – його командиром, а з липня 2025 року – командиром бригади "Хартія".

Що відомо про зміни у Нацгвардії?