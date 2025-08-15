Тимчасове "замороження" війни може зіграти ворогу на руку. Про це заявила військова Аліна Шух в інтерв'ю журналісту NV, передає 24 Канал.

Що сказала сержантка "Хартії" про припинення війни?

Нещодавно Аліна Шух повідомила про приєднання до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Раніше дівчина активно займалася легкою атлетикою, неодноразово ставала чемпіонкою міжнародних стартів.

Зараз же вона служить старшим сержантом та працює з іноземними військовими. Дівчина зізнається, що не вірить у швидке завершення війни. Вона припускає, що може настати певна пауза у боях, але сама Аліна тимчасового припинення військових дій не бажає.

Не думаю, що вона завершиться ні через 10 років, ні через 50. Ми все одно будемо у стані війни, просто з певними паузами,

– сказала дівчина.

Пояснила це тим, що якою б складною не була ситуація на фронті нині, будь-яка зупинка й затягування часу може зіграти Росії тільки на користь. Адже ворожі війська в такому разі зможуть краще підготуватися до нових атак, в той час, як всередині нашої країни можуть початися внутрішні конфлікти, політичні суперечки.

У Росії ж, за її словами, "залізна рука" забезпечить максимальну готовність до чергового наступу.

Подальший розвиток подій залежатиме від дипломатичних переговорів. Вона сподівається, що будь-які домовленості будуть ухвалені на користь України. Водночас військова наголосила: зараз, безпосередньо на передовій, немає навіть натяку на припинення боїв.

